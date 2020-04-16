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Marmaris'te pazaryerinde 'pes' dedirtti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki yoğunluğu azaltmak için üç mahallede aynı gün ancak ayrı ayrı kurulan Perşembe Pazarı'nda, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlere vatandaşlar uymadı.

16.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:11
Marmaris'te pazaryerinde 'pes' dedirtti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki yoğunluğu azaltmak için üç mahallede aynı gün ancak ayrı ayrı kurulan Perşembe Pazarı'nda, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlere vatandaşlar uymadı. Gerek pazaryeri girişinde oluşan yaklaşık 50 metrelik kuyrukta gerekse de  içerde sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması 'pes' dedirtti.

Marmaris'te koronavirüs salgının yayılması nedeniyle Perşembe Pazarı, yoğunluğun azaltılması amacıyla Kemeraltı, Beldibi ve Armutalan mahallelerinde ayrı ayrı kuruldu. Pazar tezgahları arasına 3'er metre mesafe konuldu. Sebze ve meyveler poşete girdi. Pazarda, maske-eldiven takmak zorunlu hale getirildi. Pazarların girişine zabıta bekletilerek giriş-çıkışlar kontrollü verildi.

Pazara gelen vatandaşların bir kısmı maske ve eldiven takmadığı için geri çevrildi. Pazara girmek isteyenler sosyal mesafeyi korumadan sıraya girerek yaklaşık 50 metrelik kuyruk oluşturdu. Kapalı pazaryerine girenler ise sosyal mesafe kuralına uymadan alışverişlerini yaptı. Kimi vatandaşların içlerini açtıkları poşetlerdeki sebze ve diğer gıda maddelerini kontrol ettiği görüldü. Yoğun bir kalabalığın olduğu pazarda polis ve zabıta vatandaşları megafonla ve yanlarına giderek 'sosyal mesafe' kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulunmak zorunda kaldı. Uyarıları dikkate almayan 41 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira para cezası kesildi.

KURALLARA UYMUYORLAR

Pazara alışverişe gelerek içeri girmek için sırada bekleyen Ahmet Karataş, "Rezalet bu başka bir şey değil. Haftanın bir günü pazar kuruluyor. Bunun sonucunda da sosyal mesafe ve hijyen olmadan alışveriş yapılıyor.

Zabıta uyarıyor, ancak bir süre sonra yine herkes bildiğini okumaya başlıyor. Pazarcılar eldiven olmadan sebze ve gıdaları poşete koyuyor" dedi.

Alışveriş sırasında bekleyen Demokrat Parti Marmaris İlçe eski Başkanı, işadamı Mustafa Tüzün, de "Çok kalabalık bir ortam var. Vatandaşlar sosyal mesafeyi korumaya çalışıyor ama bu kalabalıkta yetersiz. Allah hepimize yardımcı olsun" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Zabıta, Güncel
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