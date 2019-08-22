Marmaris'te polis 4 günde 4 yangının çıkmasının ardından eşkali belirlenen şüphelilerin peşine düştü

Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine bitişik kızılçam ağaçlarının bulunduğu sık orman alanında, bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören bir beyaz eşya firmasının teknisyeni Murat Aydın, orman ve itfaiye ekiplerine yangını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 2 itfaiye aracı ile orman ekiplerine ait 3 arazöz, 20 orman işçisi, 10 yangın müdahale ekibi ve 1 helikopter söndürme çalışması yaptı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

POLİS 2 ŞÜPHELİ İKİ KİŞİ İÇİN TEYAKKUZA GEÇTİ

19 Ağustos'ta çıkan yangında 3, 20 Ağustos'taki yangında 3, bugün ise 1 olmak üzere son 4 gün içinde bölgede 6 dönümlük alan yandı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, terör, trafik ve istihbarat ekipleri, yangından 10 dakika önce bir motosiklet üzerinde zayıf yapılı, kirli sakallı ve düzgün giyimli iki kişinin hızla bölgeden uzaklaştığı yönünde iddialar üzerine ormanlık alanda geniş çaplı arama başlattı. 50 polis şüphelileri bulmak için 1 hektar kızılçam ve makilik alanla kaplı sarp dağ eteklerinde aramalarını sürdürdü. Aramalara Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı helikopter havadan destek verdi. Yangının çıktığı yerin 25 metre uzağında ise çakmak bulundu. Muhafaza altına alınan çakmak üzerinde parmak izi araştırması yapıldı. Mahalle sakinleri ormana çıkan patika yollarda köpekleri ile dolaşarak nöbete başladı. Ormanlık alana çıkan yollarda ve apartmanlardaki güvenlik kameraları inceleme altına alındı.

"POLİSLERİMİZLE BERABER NÖBET TUTACAĞIZ"

Mahalledeki bir sitenin yöneticisi Murat Akgün, "Sitemizde dostlarımızla beraber bekliyoruz. İki gün önce iki defa bugünde iki olmak üzere toplam 4 defa yangın çıkarıldı. Görsek gerekeni kendimiz yapar güvenlik güçlerine teslim ederiz. Korku ve panik içindeyiz. Polislerimizle beraber nöbet tutacağız. Vatan hainliği bu olsa gerek" dedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabotaj ihtimaline karşı 3 araç ve 6 kişi yaya olmak üzere bölgede sürekli devriye gezeceği öğrenildi. Yangını görünce yetkililere bildiren Murat Aydın, "Tamir işi için mahalleye geldiğimde dumanları görerek, hemen itfaiye ve ormanı aradım. İşimi bırakarak, gelen itfaiye ekiplerine söndürmede yardımcı oldum" dedi.

AYNI ORMANLIK ALANDA 4'ÜNCÜ YANGIN

Marmaris'in Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında 4'üncü yangın çıktı. Saat 15.30 sıralarında çıkan ve 1 dönüm alanın zarar gördüğü alana 25 metre mesafede çıkan ikinci yangın kısa sürede söndürüldü. Son 4 gün içinde, aynı bölgede ve aynı saatlerde 4'üncü kez orman yangını çıkmış oldu. Polis ekipleri, ormanlık alanda bir şüphelinin görülmesi üzerine araziye girip arama çalışması başlattı.