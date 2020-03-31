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Marmaris'te polis ekipleri sokak sokak dolaşarak evde kalın çağrısı yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri araçlarıyla konvoy oluşturarak cadde ve sokakları dolaşıp megafonla "Evinizde kalın" çağrısı yaptı.

31.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:14
Marmaris'te polis ekipleri sokak sokak dolaşarak evde kalın çağrısı yaptı
Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri araçlarıyla konvoy oluşturarak cadde ve sokakları dolaşıp megafonla "Evinizde kalın" çağrısı yaptı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik, asayiş, terör ve motosikletli yunus polisleri, Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında konvoy oluşturarak araç megafonlarından "evinizde kalın" çağrısı yapıp siren çalarak tüm ilçeyi dolaştılar.

Bugün saat 15.00'te Marmaris Kordon Caddesi Atatürk Meydanı'nda toplanan polis ekipleri, konvoyla ana cadde ve sokakları dolaşarak önce siren çaldı ardından megafonla "İlçe dışından gelen misafirlerimiz 14 gün boyunca lütfen kendinizi evlerinizde izole ediniz sokağa çıkmayınız, 65 yaş üstü ve risk grubunda bulunan değerli vatandaşlarımız evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen sokağa çıkmayalım, sizleri evde bekleyen 65 yaş üstü sevdiklerinizi yalnız bırakmayın onların sağlığı için sizde evde kalın. Marmaris sizinle güzel sağlıklı kalın, evde kalın. Ailenizin ve sevdiklerinizin sağlığı için evde kalın. Sağlıklı güneşli bir yaz geçirmek için bir müddet evlerinize geçin" uyarıları yaparak tüm Marmaris'i dolaştılar.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri "Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm polislerimiz resmi araçlarla günde üç defa şehir turu atarak vatandaşlarımızı evlerinde kalmaları için megafonla çağrıda bulunacaktır. Kritik dönemde herkesin evinde kalmasını istiyoruz. İhtiyaçlarını acil gidererek tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Tedbirlerimiz her gün artırılarak devam edecektir" diye konuştular.

Tedbirler kapsamında ayrıca ilçede yoğun olan parklar ve meydanlar polis şeritleri ile kapatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaris, Muğla, Polis, 3. Sayfa
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