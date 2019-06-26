26.06.2019 12:10
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Marmaris'te polis halk buluşması devam ediyor

Marmaris

Marmaris'te, 'polis-halk' buluşması adı altında mahalle toplantıları devam ediyor.

Marmaris 'te, 'polis-halk' buluşması adı altında mahalle toplantıları devam ediyor. İçmeler Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla gerçekleşen toplantıya Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan da katıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan önderliğinde vatandaşa hizmetin daha iyi yapılması için ilçede 'polis-halk' buluşması adı altında düzenlenen toplantılar devam ediyor. İçmeler Mahallesi 'nde düzenlenen toplantıya Marmaris Emniyet Müdür Metin Ercan, görevli polisler ve vatandaşlar katıldı. Mahallede bulunan bir kafede gerçekleşen toplantıda, vatandaşların görüş ve önerileri dinlendi. Çözüm için notlar alındı. Vatandaşla buluşma toplantılarının devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Metin Ercan , İçmeler , Polis , Marmaris , Güncel

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