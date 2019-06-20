20.06.2019 10:47
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Marmaris'te Rus turistleri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 18 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Rus turistleri taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Muğla'nınMarmarisilçesinde, Rus turistleri taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
Marmaris'tenOrtaca'ya düzenlenen günübirlik tur için Rus turistleri taşıyanMurat Kayaidaresindeki 33 PJ 403 plakalı minibüs, sol şeritten sağ şeride geçmeye çalıştığı ileri sürülen Ercan Tuna'nın kullandığı 15 NV 426 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki dereye devrildi.
Kazada, 3'ü çocuk 15 Rus turist, 1 rehber ve araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112Acil Servisekipleri ve yardım için duran tur minibüsleri ile Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ayakta tedavi edildi.
Bu arada, kaza anı ise yakındaki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sol şeritten sağdaki işyerine dönüş yapmaya çalışan tıra minibüsün çarptığı anlar yer aldı.Marmaris'te Rus turistleri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 18 yaralı
Kaynak: AA
Muğla,Marmaris,Güncel

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