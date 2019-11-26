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Marmaris'te sağanak - Bir araç dereye düştü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

26.11.2019 00:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 01:00
'nın ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Datça karayoluna kaya parçaları düştü, Armutalan Mahallesi'nde küçük çaplı toprak kayması meydana geldi. İlçedeki tarım arazileri su altında kaldı.
Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde Bahri Durgun (61) idaresindeki 48 L 2989 plakalı kamyonet yağış nedeniyle dereye düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla dereye düşen araç çıkarıldı.
Durgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerine su bastığı haberi üzerine evden çıktığını ve bu sırada şiddetli yağış ve yolun karanlık olması nedeniyle aracının dereye kaydığını söyledi.
Dükkanını ve komşularını selden kurtarmaya çalıştığını anlatan Durgun, "Onları kurtarmaya yetişirken arabayı batırdık. Mobilya dükkanım var, zararım çok fazla." ifadelerini kullandı.
Bozburun, Orhaniye ve Hisarönü mahallelerindeki derelerin taşmasıyla dün bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı.
Marmaris'te sağanak - Bir araç dereye düştü

Marmaris, Sabah, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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