20.06.2019 11:11
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Marmaris'te sahte içki operasyonu

Marmaris

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otel ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 3 bin 720 şişe sahte içki ele geçirildi.

Muğla'nınMarmarisilçesinde otel ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 3 bin 720 şişe sahte içki ele geçirildi.
İlEmniyet MüdürlüğüMarmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aynı işletmeciye ait 3 otelde ve ilçe merkezinde toptan alkol satışı yapan M.E'nin iş yeri ile deposunda sahte içki olduğu bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda, otellerin bodrum katlarına gizlenmiş bin 325 şişe votka ve 397 şişe viski olmak üzere toplam bin 722 şişe sahte içki ele geçirildi. Otel müdürü M.A. gözaltına alındı.
İş yerinde ve deposunda bin 998 şişe sahte ve kaçak içki bulunduran M.E. de gözaltına alındı.
Sahte içkiler imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
Muğla,Marmaris,Güncel

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