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Marmaris'te sebze ve meyvelerin ardından ekmekler de poşete girdi

Marmaris'te sebze ve meyvelerin ardından ekmekler de poşete girdi Marmaris Belediyesi, Korona virüsü salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında örnek uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

21.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:54
Marmaris 'te sebze ve meyvelerin ardından ekmekler de poşete girdi
MUĞLA - Marmaris Belediyesi, Korona virüsü salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında örnek uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Semt pazarlarındaki tüm gıdaların poşetlenerek satışa sunulmasını sağlayan belediye şimdi de ekmeklerin poşette satılması için harekete geçti
Marmaris Belediyesi'nin korona virüsü salgınına karşı aldığı önleyici tedbir kararı doğrultusunda ilçede kurulan semt pazarında satılan tüm sebze ve meyveler poşetlenmesini sağlamıştı. Pazarcı esnafı tarafından poşetlenen gıdaların alışverişe gelen vatandaşların dokunması böylelikle engellenmişti.
Belediye aynı kuralın ekmek ve unlu gıdaların satışında uygulanması için harekete geçti. Fırın çalışanlarına eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunan zabıta birimleri ayrıca marketlerin de ekmekleri poşette satması konusunda bilgilendirmede bulundu. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Zabıta Müdürü Erkan Ünver, "Esnafımızı korona virisü ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendiriyoruz. Birçoğu da kurallara uyuyor. Bu işimizi kolaylaştırıyor" dedi. Ünver, bugün kurulan semt pazarlarında poşet uygulamasının da aralıksız devam ettiğini söyledi.
"Esnaf duyarlılık gösteriyor"
Korona virüsü salgınına karşı her açıdan mücadele ettiklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "Yaptığımız dezenfekte, cadde yıkama, ilaçlama gibi işlemleri sıklaştırdık. İlçemizin tamamında bu çalışmamızı yürütüyoruz. Ayrıca semt pazarlarımızda satılan gıdaların poşetlenme işlemini başlattık. Şimdi de en çok tüketilen gıdaların en başında gelen ekmeğin de poşetlenerek satılması için harekete geçtik. Zabıta ekiplerimiz tüm esnafı gezerek hem bilgilendiriyor hem de denetim yapıyor. Esnafımızın da bu konuda duyarlı olduğunu görüyoruz ve bu da bizi çok memnun ediyor" diye konuştu. Marmaris’te sebze ve meyvelerin ardından ekmekler de poşete girdi

Kaynak: İHA

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Marmaris'te sebze ve meyvelerin ardından ekmekler de poşete girdi
Etiketler : Marmaris Belediyesi, Marmaris, Zabıta, Yerel

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