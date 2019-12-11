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Marmaris'te şehir stadyumu için 3 milyon lira kaynak

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen Gençlik ve Spor Bakanlığından Marmaris Şehir Stadyumu için 3 milyon liralık ödeneğin çıktığını bildirdi.

11.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:56Marmaris'te şehir stadyumu için 3 milyon lira kaynak
AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen Gençlik ve Bakanlığından Marmaris Şehir Stadyumu için 3 milyon liralık ödeneğin çıktığını bildirdi.
AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığınca yapılan açıklamada, stadyumun yenilenmesi için yapılan girişimler sonucu gerekli ödeneğin sağlandığı belirtildi.
Görüşlerine yer verilen Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir'in yoğun çabalarının sonucu sporseverlere müjdeyi vermenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.
Seçim süresince Marmaris'e ziyarete gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na görüşmeler sırasında stadın durumunu anlattıklarını, gereken düzenlemenin yapılacağı sözünü de aldıklarını hatırlatan Ülgen, il başkanlarının ve milletvekillerinin de süreci yakından takip ettiğini aktardı.
Ülgen, Marmaris Şehir Stadyumu'nun yenilenmesi için 3 milyon liralık ödenek çıktığını belirterek, "İhale sürecinin ardından yapılacak yenileme çalışmaları sonucu FİFA standartlarında, aşırı sıcağa karşı yüksek dayanıklılık gösteren sentetik çimi, modern soyunma odaları, ışıklandırılması ve 1500 kişilik bir tribün çalışmasıyla Marmaris'e yakışır bir stadyuma sahip olacağız. 2020 -2021 Futbol sezonuna hazır şekilde gireceğiz. Önümüzdeki günlerde de Marmaris halkına farklı projelerin haberini vereceğimizi şimdiden söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yavuz Demir, AK Parti, Marmaris, Spor

Kaynak: AA

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