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Marmaris'te "Sen kaskınla çok daha havalısın" projesi

Marmaris ilçesinde, başlatılan "Sen kaskınla çok daha havalısın" projesi kapsamında öğrencilere kask hediye edildi, kask kullanımının önemini anlatan broşürler dağıtıldı.

02.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:40Marmaris'te
ilçesinde, başlatılan "Sen kaskınla çok daha havalısın" projesi kapsamında öğrencilere kask hediye edildi, kask kullanımının önemini anlatan broşürler dağıtıldı.
tarafından ilçede öğrenciler arasında motosiklet kullanımının yoğun olmasından dolayı kask kullanımına dikkati çekmek için gençlere yönelik "Sen kaskınla çok daha havalısın" projesi hayata geçirildi.
Proje kapsamında ilçedeki bütün okullarda ehliyet sahibi motosiklet kullanan öğrencilere kask hediye edildi. Lise öğrencilerine yönelik kask kullanımına dikkat çeken broşürler dağıtıldı.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilerin kendileri için çok değerli olduğunu ve kıllarına dahi zarar gelmesinin kendilerini çok üzeceğini söyledi.

Öğrencilerin emniyeti ve güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Aksoy, "Marmaris'te motosiklet kullanımının yoğun olmasından dolayı kazalar da çok oluyor. Kask kullanımı yasal bir zorunluluk ama sizleri de hayata bağlayan önemli bir unsur. Kask kullanılmasını en üst düzeye çekeceğiz." dedi

26 bin motosiklet kayıtlı

Kaymakam Aksoy, kask kullanılmamasının ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden olduğuna işaret ederek, "Türkiye geldiği nokta olarak gelişmiş ve büyük bir ülke. Trafik kurallarına uyma konusunda da gelişmiş ülke olduğumuzu göstermeliyiz. İlçemizde 26 bin kayıtlı motosiklet var. Kask kullanımı da en üst seviyede olmalı. Öğrencilerimiz de trafik kurallarına uymalı. Kendi yaşamları için dikkatli olmalı. Kasksız motosiklet kullanmayın." diye konuştu.

13 bin 235 araca ceza kesildi

Etkinlikte Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Bahadır Türkyaşa ise öğrencilere kask kullanımı ile ilgili eğitim verdi. Sunumun ardından öğrencilere motosiklet kazaları videoları izletildi.

Marmaris'teki denetimler ve kesilen cezalarla ilgili de bilgiler aktaran Türkyaşa, yılbaşından beri sürücülere toplam 4 milyon 820 bin 688 lira para cezası uygulandığını kaydetti.

Türkyaşa, "İlçede denetimlerde 78 bin 851 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 13 bin 235 araca ceza kesildi. 759 sürücünün ehliyeti alkollü araç kullanmaktan geri alındı.
5 sürücünün de 100 ceza puanını doldurduğu için ehliyetine el konuldu.
10 aday sürücünün belgesi iptal edilirken, bin 46 araç da trafikten men edildi." dedi.
Öğrencilere kasklarını, Kaymakam Aksoy ile Marmaris Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan dağıttı.

Kaymakamlık, Marmaris, Güncel

Kaynak: AA

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