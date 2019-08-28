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Marmaris'te sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sıcaktan bunalan tatilciler serinlemek için sahilleri doldurdu.

28.08.2019 15:39 Marmaris'te sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sıcaktan bunalan tatilciler serinlemek için sahilleri doldurdu.
Marmaris'te 37 dereceyi bulan hava sıcaklığı yüksek nemin de etkisiyle bunalttı. Tatilciler serinlemek için plajlara ve sahil kıyısına akın etti. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçe merkezinde plajlar ve sahil yürüyüş yolları serinlemek isteyenlerle doldu. Yüzenler, su sporları aletleriyle eğlenenler, kitap okuyup güneşlenenler plajın keyfini çıkardı.
Öte yandan sıcak hava nedeniyle bazı kişiler hastaneye kaldırıldı. 1 Ukraynalı, 1 Hollandalı ve 2 Türk olmak üzere toplam 4 tatilcinin, güneş çarpması nedeniyle özel hastane ve polikliniklere başvurduğu öğrenildi.



Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA

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