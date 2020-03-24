Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Marmaris'te sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri kişilere belediye desteği - Haberler

Marmaris'te sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri kişilere belediye desteği

MARMARİS'te, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için belediye ekipleri seferber oldu.

24.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:46
Marmaris'te sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri kişilere belediye desteği

MARMARİS'te, koronavirüse karşı alınan  önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için belediye ekipleri seferber oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında. 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmasını yasaklaması üzerine, Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde belediye, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ile birlikte komisyon kuruldu. Zabıta ekipleri, Temizlik İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli 8 personel, 4 araç ile sokağa çıkma yasağı bulunan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. İhtiyaç sahibi kişiler belediye ile irtibata geçerek destek istedi. 65 yaş ve üstü 21 vatandaşın alışverişleri yapılırken, bankaya işlemleri halledildi ve ilaçları da alındı. İhtiyaç sahipleri kişilere saat 08.00 ile 19.00 arası verilen hizmetin devam edeceği bildirildi.

BOZUK FIRINI TAMİR GÖTÜRDÜLER

Armutalan Mahallesi Yunus Nadi Caddesi'nde evi bulunan Akın Atasoy (70) da Belediye ile irtibata geçip, bozulan fırınının tamire götürülmesini istedi. Ekipler Atasoy'un isteğini yerine getirdi. Atasoy, "Sağ olsunlar erken ve zamanında geldiler. Fırınımı tamire götürdüler. Bugün de fırına acil ihtiyacım vardı. Bugün akşama kadar yapılıp, geri getirilecek. Bizlere gösterilen saygı için teşekkür ederim" dedi.

Emekli maaşını çekmek isteyen Hatice Özlü'yü (65) evinden alan görevli personel işlemler için araçla bankaya götürdü. Bankada işlemlerini halleden Özlü, "Gençlerimizden Allah razı olsun. İşlerimi halledemedim diye üzülüyordum. İmdadıma belediye yetişti" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Marmaris, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma Haberler
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir Haberler
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Acı haberler art arda geldi! Koronadan 26 Türk hayatını kaybetti Haberler
Acı haberler art arda geldi! Koronadan 26 Türk hayatını kaybetti
Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı Haberler
Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 743 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 743 kişi öldü
Irak ve İran’ı istila eden çekirgeler sınır ilçemizde görüldü Haberler
Irak ve İran'ı istila eden çekirgeler sınır ilçemizde görüldü
Trabzonspor’un koronavirüs test sonuçları belli oldu Haberler
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı Haberler
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:33: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İnanırsak yaparız beraber başarırız" paylaşımı - Haber 21:33: Nevşehir'de otomobil TIR'a çarptı 1 ölü - Haber 21:33: ANTALYA İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı - Haber 21:32: Yeni tip korona virüs salgının son bulması için camilerden dua sesleri yükseldi - Haber 21:32: Cezayir ve Tunus'ta koronavirüsle mücadele önlemleri artırılıyor - Haber 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir - Haberler 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber 19:11: Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü - Haber 19:10: Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü - Haber 19:06: İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler