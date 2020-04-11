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Marmaris'te sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor.

11.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:43
Antalya ve Muğla 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından kent merkezleri ve ilçeler boş kaldı.
Kavşaklarda nöbet tutarak devriye gezen polis ekipleri, yasağa uymayarak sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı.
Bazı hastanelerde nöbetten çıkan sağlık çalışanları, polis araçlarıyla evlerine götürüldü. Sabah iş yerini açan fırıncılar, çıkardıkları ekmekleri araçlarına yükleyerek sokak sokak, ev ev dolaşarak vatandaşlara ulaştırdı.
Cadde, sokak ve meydanlarda çok sayıda polis ekibi ve belediye görevlilerinin olduğu görüldü.
Muğla'da işletmeler kontrol edildi
Muğla merkez ve ilçelerindeki cadde ile sokaklar da boş kaldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik işlerini gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, açık olmasına izin verilmeyen işletmeleri kontrol etti. Cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri, vatandaşların sokağa çıkmasına izin vermedi. Marmaris’te sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Antalya, Polis, Muğla, Güncel
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