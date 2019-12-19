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Marmaris'te tadilat sırasında otelde yangın çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir otelin marketinde devam eden tadilat sırasında çıkan yangında çatıda maddi hasar oluştu.

19.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:40 Marmaris'te tadilat sırasında otelde yangın çıktı
'nın ilçesinde, bir otelin marketinde devam eden tadilat sırasında çıkan yangında çatıda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Armutalan Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin market kısmında devam eden çatı izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. İlk müdahaleyi yapan otel çalışanları, itfaiyeden destek istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın otelin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Otelin sahibi Serkan Yazıcı, yangında kimsenin yaralanmamasının tek tesellileri olduğunu söyledi. Yangının çıktığı alanda bulunan ağaçların da zarar görmemesi için çalışma yürüttüklerini aktaran Yazıcı, alevlerin ağaçlara yaklaşmasını engellediklerini ifade etti. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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