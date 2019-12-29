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Marmaris'te 'tarihi eser' operasyonu: 1 gözaltı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda Helenistik ve erken Roma dönemine ait 65 adet sikke ve 3 adet heykelcik ele geçirildi.

29.12.2019 02:13 | Son Güncelleme: 29.12.2019 02:13 Marmaris'te 'tarihi eser' operasyonu: 1 gözaltı

MUĞLA'nın ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda  ve erken Roma dönemine ait 65 adet sikke ve 3 adet heykelcik ele geçirildi. Olayla ilgili O.Ç. (31), gözaltına alındı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, alınan bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipleri,  Armutalan Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada buzdolabındaki salça kavanozlarında, gardırobun gizli çekmecelerinde ve koltuk altlarına gizlenmiş Helenistik ve erken Roma dönemine ait 65 adet sikke, 3 adet heykelcik ve 200 adet 9mm tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kafeterya işletmecisi O.Ç., el konulan tarihi eserlerle birlikte KOM Grup Amirliği'ne götürüldü. Ele geçirilen tarihi eserler Marmaris Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli O.Ç.'nin işlemleri devam ediyor.



Helenistik, Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA

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