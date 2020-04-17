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Marmaris'te tedbirler gözden geçirildi

Marmaris'te, hafta sonu ekmek dağıtımı ve diğer konularda sorun yaşanmaması için tüm tedbirler alındı.

17.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:33
Marmaris'te tedbirler gözden geçirildi
Marmaris 'te, hafta sonu ekmek dağıtımı ve diğer konularda sorun yaşanmaması için tüm tedbirler alındı.

İki günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Belediye binasında gerçekleşen toplantıya Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mustafa Çekinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Esnaf Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya katıldı.

Toplantı çıkışı bir açıklama yapan Kaymakam Aksoy, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince ekmek dağıtımının nasıl olacağı ve genel tedbirlere ilişkin olarak bir değerlendirme yapıldığını belirterek, "Ekmeklerin zamanın ve düzenli olarak vatandaşlarımıza ulaştırılması için gereken tüm tedbirleri aldık. Hiçbir vatandaşımız telaşe etmesin. Tüm sokak ve caddelerimizde herhangi bir aksama olmaksızın dağıtım yapılacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ertuğ Şevket Aksoy, Mehmet Oktay, Marmaris, Güncel
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