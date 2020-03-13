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Marmaris'te tefeci operasyonu: 1 kişi tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yüksek faizli borç para verip, borçların ödenmesine rağmen senetleri geri vermeyerek haksız kazanç elde eden 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

13.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:17
Marmaris'te tefeci operasyonu: 1 kişi tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yüksek faizli borç para verip, borçların ödenmesine rağmen senetleri geri vermeyerek haksız kazanç elde eden 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkartılan S.A.(35) tutuklanırken, E.V.(34) ise denetimli serbest kaldı.

Marmaris'te tefecilik yapan 2 kişinin, yüksek faizli borç para verip senet imzalattığı kişilerin, borçlarını ödemesine rağmen senetlerini vermeyerek haksız kazanç elde ettiği ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. 10 Mart Salı günü Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fizik takibin ardından S.A. ve E.V.'yi deşifre etti. Önceden seri numaraları alınmış 194 bin lira parayı mağdura teslim etti. Mağdur, şüphelilerle bugün sabah saatlerinde Marmaris'te bir parkta buluştu. Polisin takibinden habersiz S.A. ve E.V., ismi gizli tutulan mağdurdan 194 bin lirayı alarak 'ölümle tehdit' etti. S.A. ve E.V. parktan uzaklaşırken polis tarafından yakalandı. S.A.'nın üzerinden seri numaraları alınmış 194 bin liraya el konuldu. Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne getirilen şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye çıkartıldı. S.A. mahkeme tarafından 'Tefecilik, tehdit ve hürriyeti engel olmak' suçundan tutuklandı. E.V. ise denetimli serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Marmaris, Muğla, Güncel

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