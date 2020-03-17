Marmaris'te tekneyle balığa çıkıp kaybolan 3 kişiya arama çalışmaları sürüyor (2)
ARAMA ÇALIŞMALARINA SONA ERDİSahil Güvenlik Marmaris Grup Görev Komutanlığı ve jandarma ekipleri sabah gün doğumu ile yeniden başlatılan arama çalışmalarında kayıp üç kişinin izine ve fiber tekneye rastlayamadı.
17.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:35
ARAMA ÇALIŞMALARINA SONA ERDİ
Sahil Güvenlik Marmaris Grup Görev Komutanlığı ve jandarma ekipleri sabah gün doğumu ile yeniden başlatılan arama çalışmalarında kayıp üç kişinin izine ve fiber tekneye rastlayamadı. 13 saat süreyle denizden ve karadan yapılan aramalara bugün son verildi. Sabah günün aydınlanmasıyla aramalara Gökova Körfezi bölgesinde devam edileceği bildirildi.
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Güncel
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti