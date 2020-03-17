Menü
Haberler ›› Güncel ››Marmaris'te tekneyle balığa çıkıp kaybolan 3 kişiya arama çalışmaları sürüyor (2) - Güncel

Marmaris'te tekneyle balığa çıkıp kaybolan 3 kişiya arama çalışmaları sürüyor (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINA SONA ERDİSahil Güvenlik Marmaris Grup Görev Komutanlığı ve jandarma ekipleri sabah gün doğumu ile yeniden başlatılan arama çalışmalarında kayıp üç kişinin izine ve fiber tekneye rastlayamadı.

17.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:35
Marmaris'te tekneyle balığa çıkıp kaybolan 3 kişiya arama çalışmaları sürüyor (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINA SONA ERDİ

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Görev Komutanlığı ve jandarma ekipleri sabah gün doğumu ile yeniden başlatılan arama çalışmalarında kayıp üç kişinin izine ve fiber tekneye rastlayamadı. 13 saat süreyle denizden ve karadan yapılan aramalara bugün son verildi. Sabah günün aydınlanmasıyla aramalara Gökova Körfezi bölgesinde devam edileceği bildirildi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),


Kaynak: DHA

Etiketler : Marmaris, Jandarma, Sabah, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti