Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Marmaris'te trafik kazası: 1 ölü - Haberler

Marmaris'te trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

25.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:44
Marmaris'te trafik kazası: 1 ölü
Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Marmaris Ulusal Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Melih N. idaresindeki 48 N 4407 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halinde iken sinyal vererek 63 Sokağa döneceği sırada sağ tarafından süratli geldiği öne sürülen Resul Belevi (37) kullandığı 48 ABJ 171 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, önce karşı kaldırıma ardından bir bankanın ATM cihazına çarptı. Çevredeki vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsüne yaptıkları ilk müdahale ardından ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi.

Kaskı olmadığı öne sürülen Resul Belevi çarpmanın etkisiyle kafasına aldığı darbe ile beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde yolcu taşıma midibüsünde şoför olarak çalışan Resul Belevi'nin ölümü ailesi ve çevresinde derin üzüntü yaşattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:58: Eski Sağlık Bakanı Akdağ: "AK Parti iktidarlarında aşı üretimi için ciddi gayretler oldu" - Haberler 16:56: Hafriyat atıkları arasında bulunan insan kemikleri korkuttu - Haberler 16:55: Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı - Haberler 16:55: Gercüş'te at ile çift sürme geleneği devam ediyor - Haberler 16:54: İngiltere'de yaşayan minik Rüzgar yardım eli bekliyor - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:06: Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler 14:02: Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu - Haberler 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor