Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Marmaris'te üç hastane "pandemi hastanesi" oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 3 hastane de pandemi hastanesi olarak faaliyet gösterecek.

11.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:40
Marmaris'te üç hastane
Muğla 'nın Marmaris ilçesindeki 3 hastane de pandemi hastanesi olarak faaliyet gösterecek.
İl Pandemi Kurulu kararınca ilçedeki Marmaris Devlet Hastanesi, Özel Yücelen Hastanesi ve Özel Ahu Hastanesi pandemi hastanesi olarak görevlendirildi.
Kurul ayrıca koronavirüs hastaları dışındaki ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla Özel Ahu Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesini "Temiz Yoğun Bakım" olarak görevlendirdi.
Ahu Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Sahir Ökten, yaptığı yazılı açıklamada, 3 hastanenin pandeminin tanı ve tedavisi konusunda var güçleriyle savaştıklarını belirtti.
Vatandaşların evde kalarak ve pandemi kurulu kararlarına eksiksiz uyarak bu süreçte sağlık çalışanlarına yardımcı olacağına dikkati çeken Ökten, "Hepimiz kurallara uyduğumuz takdirde kısa bir zaman sonra, yazın o bildiğimiz ışıl ışıl güneşli Marmaris'e hep beraber geri döneceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaris Devlet Hastanesi, Marmaris, Muğla, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya’yı geçerek 3. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Haberler ›› Güncel ››Marmaris'te üç hastane 'pandemi hastanesi' oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:34: BM'den dini liderlere Kovid-19'la mücadeleye katılma çağrısı - Haber 21:33: İletişim Başkanlığı dünyadaki korona virüs vaka durumunu açıkladı - Haber 21:32: Mersin'de yasağa uymayan 108 kişiye 133 bin 500 TL ceza - Haber 21:32: Nevşehir Belediyesinden vatandaşlara 12 bin maske - Haber 21:28: BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS YARALI (1) - Haber 21:23: Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi - Haber 20:50: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi - Haber 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı - Haber