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Marmaris'te vatandaşlar dağlara çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde evleri doğayla iç içe olan bazı vatandaşlar ıssız olacağı düşüncesiyle dağlara çıktı.

03.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:32
Marmaris'te vatandaşlar dağlara çıktı
Muğla 'nın Marmaris ilçesinde evleri doğayla iç içe olan bazı vatandaşlar ıssız olacağı düşüncesiyle dağlara çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahilleri ve plajları en sakin günlerini yaşayan Marmaris'te bazı vatandaşlar, ıssız olacağı düşüncesiyle dağlara çıkmayı tercih etti.
Armutalan Mahallesi'nde doğayla iç içe evlerde yaşayan vatandaşlar, sosyal mesafeyi koruyarak sarp ve kayalık dağlarda vakit geçirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Marmaris, Muğla, Güncel
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