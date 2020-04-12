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Marmaris'te vatandaşlara 50 bin ücretsiz ekmek dağıtıldı

Marmaris Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara 50 bin ücretsiz ekmek dağıttı.

12.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:00
Marmaris'te vatandaşlara 50 bin ücretsiz ekmek dağıtıldı

Marmaris Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara 50 bin ücretsiz ekmek dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ekmek temini konusunda sorun yaşamaması için zabıta ekipleri, 35 araçla her mahalleye sabah ve öğleden sonra da iki kez olmak üzere ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Marmaris Kaymakamlığı ve diğer yetkili kurumların oluşturduğu komisyonun aldığı kararlar, iki gün boyunca harfiyen uygulandı.

İlçedeki fırınların araçlarıyla yasağın ilk gününde gün boyunca ilçenin tüm mahallelerinde ekmek dağıtımı yapıldı. İkinci gün ise ilçedeki fırıncıların araçlarıyla ve belediye araçlarıyla bütün mahallelerde ekmekler ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da dağıtımları yerinde denetleyerek vatandaşlara ekmek dağıtımına eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaris Belediyesi, Marmaris, Güncel
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