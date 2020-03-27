Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Marmaris'te Vefa Sosyal Destek Grubu isteklere anında cevap veriyor

Marmaris'te, Korona virüsü tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, hizmetlerini vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda her geçen gün geliştiriliyor.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Marmaris'te Vefa Sosyal Destek Grubu isteklere anında cevap veriyor
Marmaris 'te, Korona virüsü tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, hizmetlerini vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda her geçen gün geliştiriliyor.

Marmaris'te Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden de destek verildi. Sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılayan ekipler ayrıca farklı biz hizmet daha yapıyor. 65 yaş üzerinde olup ta emekli maaşlarını alamayan vatandaşlar İlçe kaymakamlık binasında bulunan Vefa bürosunu arayarak talepte bulunuyor. Görevliler bölgelere göre Polis ve jandarma ekiplerine haber veriyor ve hazırda bulunan ekipler hemen vatandaşların ihtiyacı için yola çıkıyor.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan 50 kişi, gönüllü olarak Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapmaya başladı. Vefa Sosyal Destek ekibinde devlet memurları, emniyet ve jandarma görevlileri, ilçe müftülük çalışanları, kaymakamlık çalışanları ve ilçe de bulunan odalar gönüllü olarak çalışıyor.

İhtiyaç duyulduğunda 65 yaş ve üstü olanların maaşlarını çekmek banka işlemlerini yerine getirmek için 25 okul müdürü ve Müdür yardımcısı mutemetlik görevi yapıyor. 26 öğretmen ise Vefa Sosyal Destek ekibinin iletişim merkezinde 7 gün 24 saat nöbetleşe vatandaşların çağrılarını gerekli birimlere iletecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "Herkes huzurla, çocukları ile torunları ile evlerinde kalsınlar. Biz eğitim neferleri olarak 24 saat tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. İlk günden bu yana görevde olmanın huzurunu yaşıyoruz" diyerek vatandaşların evlerinden ayrılmamalarını belirtti.

,Ayrıca her ilde ve ilçe de olduğu gibi Marmaris'te bulunan Anadolu Teknik lisesi öğretmenleri ve Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri evlerinde steril bir ortamda günde 2 bin üretimine başlayacağı bilgisi veren Züleyha Aldoğan, "Devletimiz ve milletimiz için biz eğitim ordusu her göreve hazırız yeter ki huzur sağlık olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ertuğ Şevket Aksoy, Jandarma, Marmaris, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Marmaris'te Vefa Sosyal Destek Grubu isteklere anında cevap veriyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri, aile hekimlerinin virüs tehlikesi konuşulurken ağladı Haberler
CNN Türk spikeri, aile hekimlerinin virüs tehlikesi konuşulurken ağladı
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya’da Lassa salgını: 176 ölü Haberler
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya'da Lassa salgını: 176 ölü
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Haberler
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50’ye ulaştı Haberler
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:48: ABD, Irak'taki elçilik çalışanlarını geri çekiyor - Haber 13:48: "Vefa Sosyal Destek Grubu" köylerde de vatandaşın yüzünü güldürüyor - Haber 13:47: Yarın akşam ışıklar 'dayanışma' için kapatılacak - Haber 13:46: Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada - Haber 13:46: Hayırsever ihtiyaç sahipleri için 9 noktaya 500 adet yardım paketi bıraktı - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber