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Marmaris'te, villanın çatısında çıkan yangında 50 kuş öldü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki katlı villanın çatı katında çıkan yangında 44 bıldırcın ile 6 keklik dumandan etkilenerek öldü.

01.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:41
Marmaris'te, villanın çatısında çıkan yangında 50 kuş öldü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki katlı villanın çatı katında çıkan yangında 44 bıldırcın ile 6 keklik dumandan etkilenerek öldü.

Yangın, ilçeye bağlı Armutalan Mahallesi 257 Sokak'taki dubleks villanın çatı katında çıktı. Villadan duman yükseldiğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Villada oturan 4 kişi ise komşuların uyarısı üzerine kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, çatı katında yaptığı incelemede 44 bıldırcın ve 6 kekliğin dumandan etkilenerek öldüğünü tespit etti. Yangının, itfaiyenin yaptığı incelemede kuşları sıcak tutmak için kullanılan elektrik ısıtıcısının kısa devre yapması sonucu çıktığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, İtfaiye, Polis, Güncel
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