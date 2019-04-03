Marmaris'te Yaban Domuzları Mahalleye İndi

MUĞLA'nın Marmaris
ilçesinde, aç kalan yaban domuzları mahalleye inerek vatandaşların arasında dolaştı.
Marmaris'in Siteler Mahallesi'nde, dün ormanlık alandan inen yetişkin ve yavrulardan oluşan 7 yaban domuzu, vatandaşların arasında dolaştı. Mahallenin sokaklarında dolaşan yaban domuzları, çöp konteynerlerininin etrafında buldukları yiyeceklerle karnını doyurdu. Siteler Mahalle sakinlerinden Fahrettin İbrahimoğulları yaban domuzlarını gösterip fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı. Bir süre sonra yaban domuzları, ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu.
- Marmaris
Marmaris, Güncel
Kaynak: DHA