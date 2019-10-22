Haberler » Yerel » Marmaris'te yaban domuzları sahile inip köpeklere saldırdı

Marmaris'te yaban domuzları sahile inip köpeklere saldırdı

Marmaris'te yaban domuzları sahile inip köpeklere saldırdıMUĞLA - Muğla'nın turistlik ilçesi Marmaris'te sürü halinde sahile inen yaban domuzları plajı talan edip köpeklere saldırdı.

22.10.2019 20:29
Marmaris'te yaban domuzları sahile inip köpeklere saldırdı
MUĞLA - Muğla'nın turistlik ilçesi Marmaris'te sürü halinde sahile inen yaban domuzları plajı talan edip köpeklere saldırdı. O anlar gece sahilde yürüyüş yapan turistlerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Köpeklere saldıran domuzları turistler ile vatandaşlar endişeyle izledi.
Marmaris'te Uzunyalı mevkiinde sahile domuzlar indi. Akşam karanlığında yavrularıyla beraber yaklaşık 20 domuz, beslenmek için Uzunyalı plajında yiyecek aramaya başladı. Plajda bir süre kumları eşeleyen domuz sürüsü sahilde bulunan köpekler tarafından bölgeden uzaklaşmaya zorlandılar. Ancak yavrularını koruma iç güdüsüyle domuzlar bu sefer köpekleri kovalamaya başladı. Bölgede yaşayan halk tarafından endişeyle izlenen kovalamacada köpeklere bu saldırıyı yara almadan atlattı. Uzun süre domuzlara direnmeye çalışan köpekler kalabalık sürüyle baş edemeyince bölgeden hızla uzaklaştılar.
Marmaris'te yaban domuzları sahile inip köpeklere saldırdı

Marmaris, Muğla, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
21:39 Mehmetçik için şehitler anıtı önünde asker kıyafetiyle canlı heykel performansı
20:45 Bir günlüğüne vali olunca hayali gerçekleşti
20:29 Marmaris'te yaban domuzları sahile inip köpeklere saldırdı
20:27 Yol inşaatından sökülüp Kent Meydanı'na yerleştirilmişti.
20:19 Edirne'de muhtarın haklı 'alt geçit' isyanı
19:58 Şehit Uluçay'ın dayısı: "Devletimiz ve bayrağımız için diğer yavrularımız da şehit olmaya hazır"
19:40 Darende'de, kapya biber üretimi yaygınlaşıyor
22.10.2019 22:03:53