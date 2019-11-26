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Marmaris'te yağış ve fırtınanın izleri siliniyor

Yağmur ve fırtınanın ilçenin kırsal mahallelerinde meydana getirdiği olumsuzlukları yerinde inceleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, muhtar ve vatandaşlarla görüştü.

26.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:39Marmaris'te yağış ve fırtınanın izleri siliniyor
Yağmur ve fırtınanın ilçenin kırsal mahallelerinde meydana getirdiği olumsuzlukları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, muhtar ve vatandaşlarla görüştü. Oktay, belediyenin tüm ekibinin yağmurda oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Marmaris'te dün gün boyu yağan sağanak yağmur akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Gece yarısına kadar süren fırtına ve yağmurda Marmaris Belediyesi'nin tüm ekipleri yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da gece boyunca ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Yağmur ve fırtına gece yarısından itibaren etkisi azaltmasından itibaren hasar tespit ve temizlik çalışmaları başladı. Sabah saatlerinden itibaren sahil, yol kenarları, dereler ve caddelerde fırtınanın getirdiği ağaç parçaları ve çöpler temizlendi. Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar kaldırıldı, mazgallarda temizlik yapıldı. Öte yandan sahile vuran çöplerin çoğunla plastik, alüminyum, poşet gibi insan atığının olması dikkat çekti.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay da en çok sıkıntının yaşandığı kırsal mahalleleri ziyaret etti. Değirmenyanı, Hisarönü, Orhaniye, Bozburun ve Selimiye'de incelemelerde bulunan Oktay, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Sorunların tespiti ve çözümü için teknik ekibe talimatlar veren Oktay, "Meteoroloji verilerine göre dün ilçemize 113 kilogram yağış düştü. Bunun 90 kilogramı akşam 17.00 ile 20.30 saatleri arasında yaşandı. Neredeyse tüm yağış, 3 saatin içinde oldu. Tabi tüm ekiplerimiz teyakkuz halindeydi. Zaten gün boyunca fırtınanın getirdiği çöpler temizlendi. Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmurda da teknik ekibimiz ve temizlik ekibimiz sahadaydı. Sıkıntının en aza inmesi için ilçemizin dört bir yanına dağılan ekiplerimiz anında müdahalede bulundu. Kırsal mahallelerimizde yaşanan sorunların birçoğuna müdahale edildi" dedi. Gittiği mahallelerde muhtarlar ve vatandaşlarla görüşen Oktay, özellikle derelerle ilgili sorunların çözümü için Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak proje üreteceklerini söyledi. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, Mehmet Oktay, Marmaris, Güncel

Kaynak: İHA

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