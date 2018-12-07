07 Aralık 2018, 10:11
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Gören Telefonuna Sarıldı! Marmaris'te Yaşanan Hortum Felaketi Kamerada

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan hortum felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kameralara kaydedilen görüntüler, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 21 Kasım'da yaşanan hortum felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kameralara kaydedilen görüntüler, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

21 KASIM'DA 2 HORTUM OLUŞMUŞTU

Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde 21 Kasım'da 2 hortum oluşmuştu. Hortum özel bir şirkete ait marinada büyük hasara yol açmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

O gün yaşanan felaketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde park halindeki bir otomobil sürüklenerek iskeleye savruluyor. 5 kişi ise hortuma kapılmaktan son anda kurtuluyor. Hortumdan en çok etkilenen yer olan marinada hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Muğla,Marmaris
07 Aralık 2018 Cuma 10:11



YORUMLAR (2)
CUMHUR: ALLAHIN UYARISI ZİNAYI CIPLAKLIGI BIRAKIN DİYOR HEPSİ KEFERE ORANIN
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KEMAL: bundan sonra boyle goruntulere sıksık rastlıyacagız.. artık normal yagmur diye bişeyde olmayacak bazen bir aylık yagmur bir saatte yagabilir.. tabiatın dengesini bozduk.. yada bozuldu.. aşırı betonlaşma ısı hapsine yol açıyor ee bide hesler var.. neyse karakutuyu açmayayım
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