Gören Telefonuna Sarıldı! Marmaris'te Yaşanan Hortum Felaketi Kamerada

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 21 Kasım'da yaşanan hortum felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kameralara kaydedilen görüntüler, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

21 KASIM'DA 2 HORTUM OLUŞMUŞTU

Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde 21 Kasım'da 2 hortum oluşmuştu. Hortum özel bir şirkete ait marinada büyük hasara yol açmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

O gün yaşanan felaketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde park halindeki bir otomobil sürüklenerek iskeleye savruluyor. 5 kişi ise hortuma kapılmaktan son anda kurtuluyor. Hortumdan en çok etkilenen yer olan marinada hasar tespit çalışmaları devam ediyor.