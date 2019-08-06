Marmaris'te yatların uğrak yeri adalar temizlendi

Muğla
'nın Marmaris
ilçesi açıklarındaki üç adada denizciler, belediye ekipleriyle kıyı temizliği yaptı.
Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi organizasyonuyla, "Cennet Koylar Temiz Kalsın" temizlik kampanyası adı altında Cennet, Bedir ve Keçi adalarında denizciler, balıkçılar, oda üyeleri ve belediye temizlik ekipleri kıyıları temizledi.
Adalardan bir tekne dolusu çöp toplandı. Çöplerin içindeki koltuklar ve buzdolabı dikkati çekti. Tekneyle Yat Limanı'na getirilen çöpler, imha edilmek üzere katı atık tesisine götürüldü.
Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizlerin ekmek ve geçim kapısı olmanın yanında doğal ve ekolojik dengenin en önemli unsurlarından olduğunu söyledi.
Marmaris'in deniz ve kıyı temizliğinin temiz bırakılmasına örnek olmasını dileyen Bağlı, "Kurban Bayramı öncesi adalarımızda denizcilerimizle imece usulü temizlik ekiplerinin de desteğiyle kıyı temizliği gerçekleştirdik. Duyarsız kişi ve kişilerce atılmış çöpler temizlendi. Temiz bir kıyı bıraktık. " dedi.