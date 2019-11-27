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Marmaris'te yıkım için gelen ekibi görenler ağladı-3

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin turistlik mahallesi Söğüt'te kaçak yapıları yıkıma gelen ekipler işlem yapmadan mahalleden ayrılırken, kepçeleri gören bazı mahalleli sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

27.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:54Marmaris'te yıkım için gelen ekibi görenler ağladı-3

MUĞLA'nın ilçesinin turistlik mahallesi 'te kaçak yapıları yıkıma gelen ekipler işlem yapmadan mahalleden ayrılırken, kepçeleri gören bazı mahalleli sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine 20 Ağustos'ta 'ya gelerek, incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte, imar planına aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı. Marmaris'te yıkım için karar verilen 550 yapı için ekipler, bugün çalışma başlattı. Marmaris'in dünyaca ünlü turistlik mahallesi Söğüt'te bugün yıkılması planlanan 4 yapı için gelen ekipler, herhangi bir işlem yapamadı. Yıkılması planlanan yapılardan 3'ü için, Muğla İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı alındığı, bu nedenle yıkımın gerçekleşmediği belirtildi. Yıkımı planlanan 4'üncü yapıda ise, 2 katlı binanın kaçak olan üst katının yıkımının iş makinesiyle yapılması halinde alt kata zarar verebileceği, elle yapılmasının daha uygun olduğunun belirlenmesi üzerine yarına  ertelendi. Ekipler, yıkım yapmadan mahalleden ayrıldı. Öte yandan yıkım öncesi yaklaşık 100 kişilik jandarma ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı. TIR üzerinde kepçenin mahalleye girdiğini gören bazı kişiler sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.NEDEN YIKILIYOR?

13'ü kırsal olmak üzere toplam 25 mahallesi bulunan Marmaris'te, imara aykırı yapıların ağırlıklı olduğu yerler arasında arkası orman, önü deniz olan yerler başı çekiyor. Ünlü Şelalesi, Kızkumu ve tarihi yerlerin bulunduğu Selimiye, Orhaniye, Söğüt, Turgut, Bozburun, Karacasöğüt, Çamlı ile Taşlıca mahallelerinde, imara aykırı yapıları çoğunlukla ahşap ile yüzer plastik iskeleler oluşturuyor. 550 yapı, turistik kırsal mahallelerde yer alırken, Marmaris merkezde imara aykırı yapının olmaması dikkat çekiyor.



Murat Kurum, Marmaris, Muğla, Söğüt, Güncel

Kaynak: DHA

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