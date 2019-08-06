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Marmaris'te yolcu minibüsü kaza yaptı; 11 yaralı

Marmaris'te yolcu taşıyan minibüs kaza yaptı.

06.08.2019 16:44 Marmaris'te yolcu minibüsü kaza yaptı; 11 yaralı
Marmaris'te yolcu taşıyan minibüs kaza yaptı. Araçta bulunan 11 yolcu yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolcu minibüsü kaza yaptı. Marmaris'ten Turunç Mahallesi'ne yolcu taşıyan İ. Ç. idaresindeki 48 BB 4028 plakalı minibüs İçmeler-Turunç yolunun üçüncü kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak, yol kenarındaki duvara çarparak ters döndü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 11 yolcu tedbir amaçlı ilçede bulunan hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Marmaris, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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