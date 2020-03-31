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Marmaris'te yunus sürprizi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Halk Plajı'nda kıyıya 50 metre mesafede görülen yunus, adeta şov yaptı.

31.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:51
Marmaris'te yunus sürprizi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Halk Plajı'nda kıyıya 50 metre mesafede görülen yunus, adeta şov yaptı. 3 dakika boyunca suya dalıp çıkarak oynayan yunusu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Selda Kırdemir, videoyu sosyal medya hesabından, "Demek ki hala insanoğlunu seviyorlar, umut var demek ki" mesajıyla paylaştı.

Marmaris Körfezi'ndeki mavi bayraklı Belediye Halk Plajı'nda, bir yunus kıyının 50 metre yakınına geldi. Vatandaşlar da yunusu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Suya dalıp çıkarak oyunlar oynayan yunus yaklaşık 3 dakika sonra, kıyıdan uzaklaşarak gözden kayboldu.

Marmaris'te aylık çıkan bir aktüel ve sanat dergisinin sahibi Selda Kırdemir (35), "Belli aralıklarla ve özelikle yaz döneminde yunuslar ile caretta caretta'lar körfezimize geliyor. Kıyıya çok yakın gezen yunusu görüp, videosunu çektim. Anlıktı ama çok güzeldi. Denk geldiğinde mutlaka fotoğraf veya videolarını çekiyorum. Sosyal medya hesaplarımdan demek ki 'İnsanoğlunu hala seviyorlar, umut var' yorumuyla paylaştım" dedi. Yunuslar , geçen hafta da körfeze girmiş ve kıyıya yakın dalıp çıkarak sahildekilere görsel şölen izletmişti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yunuslar, Marmaris, Güncel
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