Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Marmaris'te zabıta ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yaptı

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni önlemler gereği poşetle satılan yaş sebze, meyve, temel gıda ve temizlik malzemelerini denetledi.

09.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:00
Marmaris'te zabıta ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yaptı
Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni önlemler gereği poşetle satılan yaş sebze, meyve, temel gıda ve temizlik malzemelerini denetledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında semt pazarı girişinde maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı. Zabıta ekipleri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da katılımıyla alınan önlemleri denetledi.
Salgın tedbirleri kapsamında, poşetle satılması zorunlu hale getirilen yaş meyve ve sebzeler de ekiplerce incelendi. Çürük ürünlerin taze ürünlerin arasına karıştırılmaması için pazarcı esnafı uyarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, semt pazarlarındaki önlemleri üst seviyeye çıkardıklarını bildirdi. Oktay, "Vatandaşlarımızdan da kurallara uymasını bekliyoruz. Tüm diğer çöpler gibi maske ve eldivenlerin de hiçbir biçimde yere atılmaması gerekiyor. Bunun için çöp kutuları yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaris Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Marmaris, Zabıta, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› Güncel ››Marmaris'te zabıta ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:50: İpsala Sınır Kapısı'nda tırda 767 bin tıbbi maske ele geçirildi - Haber 18:50: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 18:48: Bursa'da koronavirüsü yenen hastalar, alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:48: Türk Konseyi liderleri, Kovid-19 gündemli video konferansla bir araya gelecek - Haber 18:48: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 18:22: İmamoğlu'nu "Seni paramparça deceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler