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Marmaris'teki Halk Plajı'nın tuvaletleri 4'ncü kez kırıldı

MARMARİS'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Halk Plajı'nın tuvaletindeki klozetler ile su sayaçlarını kırdı.

30.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:48 Marmaris'teki Halk Plajı'nın tuvaletleri 4'ncü kez kırıldı

MARMARİS'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Halk Plajı'nın tuvaletindeki klozetler ile su sayaçlarını kırdı. Tuvalete daha önce de 3 kez zarar verilmiş, şüpheli ya da şüpheliler kimlikleri tespit edilemediği için yakalanamamıştı.

Marmaris Belediye Temizlik İşleri ekipleri, saat 07.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı Halk Plajı'ndaki tuvaletleri temizlemeye gitti. Ancak temizlik işçileri tuvaletteki klozetler ile su sayaçlarının sert bir cisim vurularak kırıldığını, muslukların sökülerek yerlere atıldığını, ahşap kaplamaların söküldüğünü gördü. 

Verilen bilgi üzerine gelen görevliler, kadın ve erkek olarak 2 ayrı bölümden oluşan tuvalette kırılan yerleri tamir etti. 

19 Ocak, 8 Şubat ve 13 Mart günleri de aynı tuvalete kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilmiş, şüpheli ya da şüpheliler kimlikleri tespit edilemediği için yakalanamamıştı.



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Kaynak: DHA

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