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Marmaris'teki "Kale Müze" geçen yıl 131 bin kişiyi ağırladı

Marmaris Kalesi'nde bulunan müze, geçen yıl 131 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

10.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:34Marmaris'teki
Kalesi'nde bulunan müze, geçen yıl 131 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yeniden yaptırdığı ve "Kale Müze" olarak da bilenen Marmaris Kalesi içindeki müze, her yıl binlerce kişi tarafından geziliyor.
Türkiye'de en çok gelir getiren müzeler arasında yer alan müze, geçen yıl da özellikle yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerin başında geldi.
Müzeyi ziyaret eden kişi sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artarak 131 bine ulaştı. Ziyaretçilerden yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde edildi.

Kanuni Sultan Süleyman, Marmaris, Güncel

Kaynak: AA

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