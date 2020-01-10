Haberler » Güncel » Marmaris'teki 'Kale Müze' geçen yıl 131 bin kişiyi ağırladı - Haber

Marmaris'teki "Kale Müze" geçen yıl 131 bin kişiyi ağırladı

Marmaris Kalesi'nde bulunan müze, geçen yıl 131 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

10.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:01
Kalesi'nde bulunan müze, geçen yıl 131 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yeniden yaptırdığı ve "Kale Müze" olarak da bilenen Marmaris Kalesi içindeki müze, her yıl binlerce kişi tarafından geziliyor.
Türkiye'de en çok gelir getiren müzeler arasında yer alan müze, geçen yıl da özellikle yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerin başında geldi.
Müzeyi ziyaret eden kişi sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artarak 131 bine ulaştı. Ziyaretçilerden yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde edildi.
Marmaris'teki

Kanuni Sultan Süleyman, Marmaris, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:54  Jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçirdi - Haber
18:54  Kilyos'ta 3 kişinin tespit edildiği alanda tgc alemdar'ın yaptığı çalışma havadan görüntülendi - Haber
18:54  Kazazedeler ilk onlar ulaştı; 3 kişi pervaneye tutunmuş bağırıyordu - Haber
18:54  Mersin toroslar'da kar mersin'de bahar - Haber
18:54  Tunceli'de kayıp gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 19:02:42