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Marmaris'teki kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

MARMARİS'te, Mesut Demirel (39), tartıştığı kişi ya da kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü.

13.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:08Marmaris'teki kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

MARMARİS'te, Mesut Demirel (39), tartıştığı kişi ya da kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saban saatlerinde, Mahallesi Yeni Datça yolu seyir tepesinde meydana geldi. Bir grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Mesut Demirel tabancayla vuruldu. Demirel kanlar içinde yığılırken, saldırganlar tabancayı ve kavga sırasında kullanılan ekmek bıçağını olay yerinde bırakıp, kaçtı. Seyir tepesindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sırasında suç aletleri de incelenmek üzere alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Armutalan, Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA

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