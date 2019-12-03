Marmaris'teki Kenan Evren Bulvarı'nın adı 'Bülent Ecevit Bulvarı' olarak değiştirildi

MARMARİS'in İçmeler Mahallesi'ndeki 'Kenan Evren Bulvarı'nın ismi 'Bülent Ecevit Bulvarı' olarak değiştirildi.

Marmaris Belediyesi Aralık ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay başkanlığında, belediye toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, 4 gündem maddesinin ikincisi olan Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesi'ndeki 'Kenan Evren Bulvarı'nın isminin değiştirilmesi talebi görüşüldü. Geçen ay bir vatandaşın verdiği dilekçenin ilgili komisyon tarafından Belediye Meclisi'nde görüşülmesi için gönderilmesiyle gündeme gelen isim değişikliği için AK Parti, CHP, MHP, DSP ve bağımsız meclis üyeleri oylama öncesi farklı isim önerilerinde bulundu. 30 dakika süren isim belirleme görüşmeleri sonucunda 'Bülent Ecevit Bulvarı' ismi belirlendi. İsim değişikliği oylamaya sunuldu. 16 CHP, 1 DSP, 2 MHP ve 1 bağımsız meclis üyesi, 'Kenan Evren Bulvarı'nın isminin 'Bülent Ecevit Bulvarı' olarak değiştirilmesine 'Evet' oyu verdi. AK Partili 5 meclis üyesi ise çekimser kaldı. Tek 'hayır' oyu ise AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Karadinç'den geldi. 26 meclis üyesinin 20'sinin 'evet' oyu ile caddenin yeni ismi 'Bülent Ecevit Bulvarı' olarak değiştirildi.

MHP'li Belediye Meclis Üyesi Naci Alkan, "İşkence ve darbeyi hatırlatan bu adların Marmaris sokaklarından silinerek daha modern, tarihe ışık tutmuş ve aydın insanların isimleri verilmelidir. Bu ismi duydukça ve gördükçe benim gibi birçok kişi huzursuz oluyor" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Oktay da "Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapan, aydınlık, çağdaş ve dürüst kimliği ile tanıdığımız devlet büyüğünün ismi olması gurur verici. Rahmetli Ecevit aynı zamanda darbe mağdurudur" diye konuştu.