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Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Taşhan Beldesi'nde ki ormanlık alanda çıkan yangına 12 helikopterle müdahale ediliyor.

03.09.2019 17:00 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Taşhan Beldesi'nde ki ormanlık alanda çıkan yangına 12 helikopterle müdahale ediliyor. Marmaris ilçesine bağlı Taşhan Beldesi'nde ki ormanlık alanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre illerde ki bölge müdürlüklerinden 12 helikopter, 15 arazöz, 5 dozer ve yaklaşık 150 personelle müdahale ediliyor. Bölgede çalışma yapan ekipler yangının Taşhan Ata Sanayi Sitesi ile yakındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çalışma yürütüyor. Yangın nedeniyle jandarma ile polis ekipleri Muğla ve Marmaris karayolunda güvenlik tedbirleri aldı. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken ekipler soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
(İHA)

Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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