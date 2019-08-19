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Marmaris'teki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

19.08.2019 20:12
Marmaris'teki orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 arazöz ile orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.
Ekiplerce, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması sürerken, tehlike oluşturan çam ağaçları kesildi.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Marmaris'teki orman yangını söndürüldü

Marmaris, Beldibi, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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