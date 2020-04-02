Marmaris'teki polisevi ve öğretmenevinde sağlık çalışanlarına öncelik

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına, polisevi ve öğretmenevi ihtiyaç halinde dinlenmeleri için tahsis edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı genelge ile sosyal tesisler sağlıkçılara açıldı. 81 İl valiliğine beş gün önce gönderilen genelge ardından Marmaris'teki Atatürk Caddesi'nde bulunan Polis Evi ve Çıldır Mahallesi'ndeki Öğretmenevi sağlık çalışanlarına açıldı. Dün ve bugün, başka şehirlerden gelerek hastanelerde görevlendirilen, ilçede yaşayan sağlıkçılar kalmaya başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının ailelerini virüs ihtimalinden uzak tutabilmeleri ve dinlenmeleri için, ihtiyaç duymaları halinde iki sosyal tesis hazır hale getirildi. Marmaris Polis ve Öğretmenevi'nde 11 doktorun kaldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA