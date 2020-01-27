Haberler » Güncel » Marmaris'ten depremzedelere destek - Haber

Marmaris'ten depremzedelere destek

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, deprem bölgeleri Elazığ ve Malatya'ya gönderilmek üzere 250 koli temel ihtiyaç malzemesi toplandı.

27.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:47Marmaris'ten depremzedelere destek

MUĞLA'nın ilçesinde, deprem bölgeleri Elazığ ve 'ya gönderilmek üzere 250 koli temel ihtiyaç malzemesi toplandı.

Marmaris Belediyesi, depremzedelere temel ihtiyaç malzemesi yardımlarını ulaştırmak üzere harekete geçti. Yardımların Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne ulaştırılması için sosyal medya ve cep telefonu aracılığıyla kampanyanın başlatıldığı bilgisi verildi. Bugün saat 17.00'a kadar sürecek kampanyayla toplanan malzemeler, depremzedelere gönderilecek.

Marmarisliler ve kentte yerleşik yaşayan yabancılar, battaniye, kışlık giyim ve ayakkabı, bisiklet, çocuk bezi ve kadın pedlerinden oluşan yardımlarını ulaştırdı. Bu sabaha kadar kentte 250 koli destek paketi toplandı. Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, "Halkımız bugünler için kenetlenir. Bunu hep birlikte gördük. Marmaris halkımız çok duyarlı. Toplanan destek kolileri Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilerek, oradan deprem bölgesine ulaştırılacaktır" dedi. Üç poşet kışlık sıfır giyecek getiren esnaf Mehmet Durmaz ise, "Bizler bugün için varız. Tek iyi günde değil böyle durumlarda kenetlenmeliyiz, bir olmalıyız" dedi.



Marmaris, Malatya, Deprem, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:05  SULTANGAZİ'DE ZİNCİRLEME KAZA 6 YARALI (2)
16:05  Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı
16:05  Cesedi bulunan İranlı kadının üzerinden 'canımdan bezdim' notu çıktı
16:05  Yangından kurtulan 2 kardeş etrafı seyretti
16:04  Depremde yaralanan kediyi, Antalya sahiplendi
27.01.2020 16:12:18