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Marmaris turizm fuarına hazır

Turizm sektörünün kalbi, 5 Aralıkta başlayacak Travel Turkey İzmir Fuarı'nda atacak.

28.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:51Marmaris turizm fuarına hazır
Turizm sektörünün kalbi, 5 Aralıkta başlayacak Travel Turkey Fuarı'nda atacak. Belediyesi de ilçenin tanıtımı için fuarda yer alacak.

Türkiye'deki ve dünya turizmindeki devleri bir araya getiren Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi, 5-7 Aralık 2019 tarihleri arasında 13'üncü kez kapılarını açacak. Yurtiçi ve yurtdışından binlerce kişinin ziyaret etmesi beklenilen fuarda Marmaris Belediyesi de yer alacak. Belediye standında 5 Aralık Cuma günü, saat 14.00'da bir tanıtım kokteyli düzenlenecek.

Fuarın belediyenin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Tüm hazırlıklılarımızı tamamladık, geniş kapsamlı bir biçimde fuarda yer alacağız. Biz belediye olarak göreve geldiğimizden itibaren ilçemizin turizm potansiyelini yükseltmek için sektör temsilcileriyle birlikte Lübnan, Rusya, Ukrayna Çin, İngiltere, Almanya gibi ülkeleri ziyaret ederek seyahat firmaları ve havayolu şirketleriyle görüşmeler yaptık. Olumlu geri dönüşler de aldık. Bu fuarda da yine sektör temsilcileriyle birlikte Marmaris'i tanıtacağız, güzelliklerini ve farklılıklarını anlatacağız" dedi.

Fuar dünyanın önemli tur operatörleri ve seyahat acentelerini katılımcı firmalarla buluşturacak. İki gün sürecek alım heyeti kapsamında fuar katılımcılarının yeni iş bağlantıları kurması ve ülkenin turizm gelirlerini artıran sözleşmelere imza atması hedefleniyor. - MUĞLA

Marmaris, İzmir, Ekonomi

Kaynak: İHA

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