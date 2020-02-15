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Marmaris Uluslararası Kış Trofesinin 3.ayağı şiddetli yağmura rağmen başladı

Marmaris Uluslararası Kış Trofesinin 3.ayağı şiddetli yağmura rağmen başladı3. Ayak yarışları gerçekleşecek yarışmalarda ilk gün, havanın yağmurlu olması sebebi ile start saati gecikmeli olarak verildi.

15.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:44Marmaris Uluslararası Kış Trofesinin 3.ayağı şiddetli yağmura rağmen başladı
Uluslararası Kış Trofesinin 3.ayağı şiddetli yağmura rağmen başladı

3. Ayak yarışları gerçekleşecek yarışmalarda ilk gün, havanın yağmurlu olması sebebi ile start saati gecikmeli olarak verildi. Koy içinde yapılan yarış üçgen ve sosis rotaya göre yapıldı. Bir yandan deniz bir yandan yağmurlu hava ile mücadele eden yelkenciler yaklaşık 2 saat süren yarışta heyecanlı anlar yaşadılar.

Yarışmaya 2 Rus, 1 Hollandalı tekne olmak üzere 34 Yelkenli tekne katıldı. Yelkencilerin çoğu şehir dışından gelirken bölgenin yelkencilerinin başarıları da gözden kaçmadı. Kötü hava koşullarına rağmen kış trofesinin 3. ayağının ilk günkü yarışı tamamlandı. Olumsuz hava koşullarına rağmen oldukça başarılı bir yarışma çıkan yelkenliler izleyenlerin keyifli anlar yaşattı. - MUĞLA

Marmaris, Spor

Kaynak: İHA

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