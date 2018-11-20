Marmaris Uluslararası Satranç Turnuvasına Ev Sahipliği Yapıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen Turnuvaya Türkiye-Türkmenistan-Ukrayna- Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere 5 ülkeden 10 sporcu katılıyor.

Satrancın icat ettiği en başarılı zeka ve strateji sporlarındanbirisi olduğunu söyleyen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, "Diğer tüm spor branşlarında olduğu gibi Satranca da son derece önem veriyoruz. Son dönemde gerek FIDE'nin gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımız Satranç Federasyonumuzun uluslararası boyutlarda ki şampiyona ve kamplarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem uluslararası anlamda ustalarla tanışma ve onların oyunlarını görme fırsatı yakalıyoruz, hem de Satranç sporuna gönül vermiş Muğlalı Genç ve çocuklarımızı, onlararol model olacak Satrancın önemli isimleri ile bir araya gelme fırsatı sağlamış oluyoruz." dedi

Turnuvaya katılan sporcular ile sohbet edip Satranç oynayan, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, müsabaka sonrası Turnuvanınönemli ayağını başarı ile tamamlayan ve bir üst kategori olan Uluslararası Oyuncu "IM" unvanına yükselen FIDE Ustası "FM"Deniz ÖZEN e, FIDE Ustalık belgesini verdi.