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Marmaris Uluslararası Yat Kulübü kış trofesi başlıyor

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün organize ettiği MIYC Kış Trofesi başlıyorMIYC Kış trofesinin bu yıl 12.si yapılacak olup yaklaşık 40 yelkenci yarışacak.

10.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:59Marmaris Uluslararası Yat Kulübü kış trofesi başlıyor
Uluslararası Yat Kulübü'nün organize ettiği MIYC Kış Trofesi başlıyor

MIYC Kış trofesinin bu yıl 12.si yapılacak olup yaklaşık 40 yelkenci yarışacak. Trofenin ilk ayağı 11 - 12 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. 10 Ocak Cuma günü yarış kayıtları yapılacak ve aynı gün saat 18: 00'de Kış Yarışları Açılış Kokteyli başlayacak.

Toplam 6 ayaktan oluşacak trofenin ilk ayağında 3 yarış yapılması planlanıyor. Yerli ve yabancı teknelerin katılacağı yarışa 40 civarında teknenin katılması bekleniyor. - MUĞLA

Marmaris, Spor

Kaynak: İHA

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