Marmaris Yeni Yıl Festivali" Başladı

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:58



01 Aralık 2018 Cumartesi 17:58

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen festival, Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip "Ayaz Ata" ile Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi "Noel baba" figürünü bir araya getirdi.Marmaris Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda organize edilen "Marmaris Yeni Yıl Festivali" (Marmaris New Year Fest) katılımcı renkli grupların oluşturduğu kortejle başladı.Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları ekibi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı ve Karşıyaka Belediye Bandosu da açılışta gösteri sundu.Festivalin sembolik karakterleri "Noel Baba" ve "Ayaz Ata" çocuklara masal kitabı dağıttı.Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin her geçen sene çıtasını biraz daha yükselttiğini söyledi.Yaz döneminde 2 milyona yakın turist ağırladıklarını belirten Acar, "Ağırladığımız yabancı misafirlere sunmuş olduğumuz örnek hizmet vatandaşlarımıza da devam etmektedir. Yaz döneminden sonra ilçemizde bir sakinlik başlar. Beş yıl önce başlattığımız uzun vadeli turizm politikası ve turizmin 12 aya yayılması için başlattığımız çalışmaların en önemlisi bu festival. Avrupa'dan turist getirmek için başlattığımız bir proje. Festival için İngiltere'den 15, İsrail'den 5 uçak gelecek. Avrupalılarla bir ayı birlikte geçireceğiz." diye konuştu.Bir ay boyunca sürecek festivalde gösteri grupları, konserler, sahne performansları, sokak müzisyenleri, yarışmalar, söyleşiler, çeşitli şovlar, yeni yıl stantları ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.