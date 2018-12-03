Marmaris Yeni Yıl Festivali Büyük Coşkuyla Başladı

Bir ay boyunca Marmarisliler'e ve ziyaretçilere yeni yıl coşkusu yaşatacak festivalin ana teması ise "Kültürlerin Buluşması" olarak belirlendi. Ülke genelinde ilk kez düzenlenecek olan Marmaris Yeni Yıl Festivali, Marmaris halkı ve şehrin ziyaretçilerine unutamayacakları günler yaşatacak.Türk mitolojisinde yer alan Ayaz Ata tanıtılacakFestival boyunca Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı ve Saman İskelesi'nde kurulacak olan stantlarda yerel lezzetler ziyaretçilere tanıtılırken şehrin alternatif noktalarında canlı müzik performansları, sokak sanatçılarının gösterileri ve canlı heykeller de yer alacak."Kültürlerin Buluşması" teması ile gerçekleştirilecek festivalin en önemli öğelerinden biri de Ayaz Ata olacak.Türk mitolojisinde yer alan Ayaz Ata, kışın soğuk havalarda aç, fakir ve kimsesiz kişilere yardım eden bir evliya olarak biliniyor. Soğukta, darda kalanlara yardım edip onlara kut yani iyi ve güzel baht verdiğine de inanılan Ayaz Ata'nın yanı sıra Türklerin güneşin zaferini ve yeniden doğuşunu, büyük şenliklerle 'Akçam Ağacı' altında kutladığı Nardugan Bayramı da Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde tanıtılacak. Festival kapsamında Noel Baba ve Ayaz Ata'nın buluşturulacağı etkinlikler de düzenlenecek.İlk kez yapay buz pisti Marmaris'te konumlanacakMarmaris Yeni Yıl Festivali'nin ilklere imza attığı bir başka nokta da yapay buz pisti olacak. Çocukların aileleri ile birlikte eğlenceli saatler geçirebileceği yapay buz pisti, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda konumlanacak.Aynı noktada çocuklara yönelik mini park da konumlanırken Burunucu Macera Parkı'nda ise minikler için birbirinden renkli aktiviteler düzenlenecek.Festival boyunca etkinliklerin merkezi olan 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nin yanı sıra Sevgi Yolu, Atatürk Meydanı, Türkmenistan Parkı, Burunucu Macera Parkı, Blueport AVM ve Yat Limanı gibi noktalarda da gösterilerin yapılacak.Festivalde müzik maratonu yaşanacakMarmaris Yeni Yıl Festivali'nin önemli öğelerinden bir başkası ise müzik olacak. Karşıyaka Belediye Bandosu'ndan Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı'nın gösterisine, halk oyunları performanslarından canlı karaoke eğlencelerine, Türk Chopper Rock Grubu Konseri'nden dj performanslarına, latin danslarından tango, vals ve bale gösterilerine kadar pek çok etkinlik, festivali ziyaretçilerini bekliyor olacak.Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında bir ay boyunca gerçekleştirilecek bazı etkinlikler:•Karşıyaka Belediye Bandosu•Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Oyunları Gösterileri•Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı•Bursa Galart Halk Oyunları Ekibi•Akademi Garaj Müzik Topluluğu•Canlı Karaoke•Türk Chopper Rock Grubu•Cihan Çakan Konseri•DJ Performansları•Karagöz Kukla Tiyatrosu•Tango, Vals, Bale Gösterileri•Shisa Aikido Dojo•Palyaço Gösterileri•Ebru Omurcalı Yeni Yıl Yemekleri Sunumu•Single Ladies Konseri•Barmen Yarışması•Latin Dansları•Zumba Gösterileri•Sokak Müzisyenleri•Canlı Heykeller•Her gün 13.00 – 22.00 arasında Sevgi Yolu, Yat Limanı, Blue Port AVM ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sokak sanatçıları, gösteri grupları ve müzik dinletileri.•Her gün 13.00 – 22.00 arasında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda konserler, gösteriler, dinletiler, sokak sanatçıları ve animasyonlar.•Her hafta sonu 13.00 – 18.00 arasında Burunucu Macera Parkı'nda çocuklar için eğlenceli etkinlikler, yarışmalar ve hediyeler.•Her hafta sonu 14.00'te 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda Zumba – Flash Mob.Marmaris Belediyesi, yeni yıl coşkusunu erkenden yaşamak isteyen herkesi Marmaris Yeni Yıl Festivali'ne bekliyor.