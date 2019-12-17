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Marmaris yeni yıla hazırlanıyor

2019 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, Marmaris Belediyesi de yeni yıl için hazırlıklarını sürdürüyor.

17.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:40Marmaris yeni yıla hazırlanıyor
2019 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, Belediyesi de yeni yıl için hazırlıklarını sürdürüyor.

'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris, ilçe yaşayanlarıyla birlikte yeni yılda ağırlayacağı konuklarını ışıl ışıl karşılamaya hazırlanıyor. Kentin en işlek caddesi olan Ulusal Egemenlik Caddesi, Atatürk Caddesi ve Yeniyol Caddesi, akar led perdeler, melek kanatları, yıldız ve kar taneleriyle süsleniyor.

Yılbaşı eğlencelerinin merkezi olması beklenen 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda ise 20 Aralık'ta açılacak olan Yeniyıl Pazarı'nın hazırlıkları devam ediyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay dün mesai sonrası 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na giderek çalışmaları yerinde takip etti. Meydanda görevli personelden bilgi alan Başkan Oktay, Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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