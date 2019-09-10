Marmaris Yeşil rekabete hazır

2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi, 12-15 Eylül tarihleri arasında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Marmaris merkezli olarak Muğla çevresinde düzenleniyor.

Geçtiğimiz yıl ÇEVKO Vakfı işbirliğiyle büyük çevresel yararlara imza atan TOSFED yetkilileri, seyir ve servis noktalarına yerleştirilen yaklaşık 85 adet geri dönüşüm kumbarası, pet toplama kafesi, özel atık kumbaraları ve iç mekân geri dönüşüm kutuları sayesinde 22,5 ton ambalaj atığının geri dönüşümüyle ölçülebilir çevresel yararlar elde etmişti. Bu çalışmaların ardından, Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu raporuna göre, organizasyon şampiyonaya dahil olduğu ilk senede "Çevre İçin Eylem" programı kapsamında 3 üzerinden 2 yıldız almıştı.

Bu sene ise TOSFED yetkilileri özellikle çevre konusunda planladıkları bir dizi etkinlikle, bu başarıyı arttırmayı ve 3 yıldıza yükselmeyi hedefliyor. Bunlar arasında; Yarış öncesinde güzergah üzerinde yer alan kirleticilerin temizlenmesi, kullanılan tüm malzemelerin çevre dostu materyallerden seçilmesi, konaklamaların görev noktalarına yakın bölgelerde planlanarak yakıt tüketimi ekonomisi sağlanması, konaklamalar için öncelikle yeşil sertifikalı' çevre dostu otellerin tercih edilmesi, basılı malzeme sayılarını azaltarak, dökümantasyon için dijital platformların kullanılması, etaplarda gün sonlarında çevre temizlik araçları kullanılarak kirleticilerin temizlenmesi, enerji ve su tasarrufu sağlayacak bir dizi önemler alınması ve Marmaris ile servis alanı arasında ücretsiz servisler kullanarak araç kullanımının azaltılmasının hedeflenmesi yer alıyor.

Organizasyon kapsamında ayrıca, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde "Yeşil Rekabet" isimli bir etkinlik gerçekleştirilecek. FIA Sürdürülebilirlik Programı kapsamında, Türkiye Rallisi süresince katılımcı takımlar arasında, tasarım ve planlamadan başlayarak, servis alanında kurulum, her türlü tüketimi kontrol etme ve çevresel etkileri en aza indirme konusundaki çalışmaları değerlendirilerek "en çevreci takıma" bir özel ödül verilecek. Ayrıca tüm takımlardan yemek artıkları ayrıştırılarak toplanan bu yiyeceklerin barınaklardaki sokak hayvanlarına ulaştırılması sağlanacak.

Geçen yıl tüm katılımcı sporcuların adına TEMA Vakfı'ndan fidan bağışı yapan TOSFED yetkilileri, bu yıl da Yeşilbelde'de bir hatıra ormanı oluşturmak için katılımcı sporcularla bir etkinlik gerçekleştirecekler.